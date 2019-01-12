Названы семь основных симптомов рака

Исследователи из лондонского онкологического центра Макмиллан назвали семь симптомов, наличие которых является серьезным поводом для обращения к врачу.

Проявлениями злокачественных процессов в организме могут быть внезапно возникшие изменения в работе кишечника или мочевого пузыря, «необъяснимое» кровотечение, утолщение (или комок) в груди или другой части тела, трудности при глотании, изменение цвета и (или) размера родинки, тяжелый кашель с хрипотой, а также долго не заживающая рана, передает «Российская газета».

По данным британских медиков, четыре из десяти случаев развития рака можно предотвратить благодаря своевременной диагностике.

До этого специалисты Американского онкологического общества заявили, что примерно 40% случаев заболевания раком связаны с вредными привычками (особенно – с курением) и плохим питанием.

Также на здоровье влияет употребление алкоголя, воздействие ультрафиолета и низкая физическая активность.

Ранее сообщалось, что в России появилась новаторская методика диагностики рака.