В России появилась новаторская методика диагностики рака

«Это позволяет в точности оценить степень поражения желчевыводящих протоков. Новое высокотехнологичное эндоскопическое оборудование медики прозвали «эндоскопический глаз», – рассказал газете ВЗГЛЯД сотрудник эндоскопического отделения центра онкологии им. Н.Н. Блохина Михаил Тимофеев. Передовая методика в разы повышает эффективность диагноза рака поджелудочной железы, желчных протоков и печени.

Врачи эндоскопического отделения Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России начали применять передовую методику диагностики рака панкреато-билиарной зоны (применяется в случаях подозрения на рак поджелудочной железы, желчных протоков и печени).

Как рассказал сотрудник центра, гастроэнтеролог-эндоскопист Михаил Тимофеев, суть процедуры заключается в следующем: сверхтонкий зонд через рот, пищевод и желудок проводится с помощью дуоденоскопа в двенадцатиперстную кишку, далее через дуоденальный сосочек в желчные протоки диаметром всего шесть миллиметров.

«Раньше таких пациентов диагностировали при помощи двухмерной черно-белой визуализации рентгеноскопии, а теперь медики получают исчерпывающую цветную картинку из просвета желчевыводящих протоков. Это позволяет в точности оценить степень поражения желчевыводящих протоков. Новое высокотехнологичное эндоскопическое оборудование медики прозвали «эндоскопический глаз», – рассказал Тимофеев.

С применением этой методики врачи-эндоскописты могут точно поставить диагноз и выполнить прицельную биопсию – забрать материал для микроскопического исследования. Таким образом, оценив стадию заболевания визуально, врачи получают еще и подтверждение диагноза, имея на руках результаты морфологического исследования.

Это помогает сократить число травмирующих хирургических вмешательств – определить дальнейшую лечебную тактику. С применением этой технологии, как минимум, две трети пациентов смогут получить точный диагноз и избежать попадания на операционный стол. Это важно, ведь люди с такими диагнозами зачастую находятся в тяжелом состоянии и инвазивные хирургические вмешательства крайне нежелательны.

Тимофеев подчеркнул, что у «эндоскопического глаза» очень большое будущее, которое «позволит более точно ставить диагноз». Кроме этого, для пациентов процедура совершенно безболезненна. «Во время исследования пациенты находятся под наркозом. Они не чувствуют нагрузки, боли», – пояснил Тимофеев.

В эндоскопическом отделении уже успешно проведено два подобных вмешательства. Пациентам были подтверждены онкологические диагнозы, что позволило в самые короткие сроки начать лечение. После успешной апробации высокотехнологичного оборудования в НМИЦ решается вопрос о его приобретении в Италии. В конце июня предполагается провести еще серию этих исследований.