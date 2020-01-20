Российская артистка эстрады умерла в возрасте 26 лет

Солистка, педагог-хореограф театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина умерла в Пензе, 15 января артистке исполнилось 26 лет.

«Нет слов, чтобы передать шок. Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная! Любим и скорбим всем сердцем», – написал в Instagram художественный руководитель Пензенского драмтеатра Сергей Казаков. По его словам, причиной смерти Рузавиной стал тромб. Похороны состоялись 18 января.

1 января в США умерла 21-летняя рэп-исполнительница Лексия Алиджай.