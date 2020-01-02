В США умерла 21-летняя рэперша

Американская рэп-исполнительница 21-летняя Лексия Алиджай умерла 1 января, пишет Metro со ссылкой на сообщение ее двоюродной сестры Рейзы Кларк.

«Ушла настоящая легенда. Если вы знали или слышали ее музыку, то вас начнет знобить. (...) Моя прекрасная сестра, с таким большим талантом и душой. Тебя не стало слишком рано», – приводит ее слова РИА «Новости».

Причина смерти пока не названа.

Певица прославилась после исполнения кавер-версии композиций Girls love Beyonce рэпера Дрейка. В 2017 году Лексия выпустила свой первый студийный альбом «Growing pains».

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