Трамп заявил о выгодности хороших отношений с Россией для США

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед представителями американского аграрного сектора в штате Техас выразил уверенность, что Вашингтону выгодно поддерживать хорошие отношения с Москвой и Пекином.

«Иметь хорошие отношения с Китаем – это хорошо, и с Россией хорошо, как и со многими другими странами. Но мы не хотим, чтобы нас использовали в своих интересах», – приводит слова американского лидера ТАСС.

Ранее замгоссекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл напомнил слова президента США Дональда Трампа о том, Вашингтон выступает за «добрые отношения с Россией и держит открытыми двери к диалогу», при этом в Белом доме рассматривают Россию не как «врага» или «угрозу», а как «жесткого и изобретательного» конкурента.

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