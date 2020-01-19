Познер посмеялся над заявлениями о «вмешательстве» России в американские выборы

Телеведущий и журналист Владимир Познер заявил, что у него вызывают смех обвинения в адрес России о «вмешательстве» в выборы, так как сами США регулярно это делают по всему миру.

«Я допускаю – это не сказать, что я верю, – но я допускаю и ничего особенного в этом не вижу. Когда американцы страшно по этому поводу возмущаются, у меня это вызывает смех, потому что так, как Соединенные Штаты вмешиваются в выборы, вмешивались и, очевидно, будут вмешиваться во всем мире – это даже смешно говорить. Причем откровенно и с вооруженными силами и без них. Поэтому если они получили немножко «собственного лекарства», может быть даже и хорошо», – приводятся слова журналиста на сайте «Познер Online».

Он отметил, что не знает, было вмешательство или нет, но назвал смешным обвинение в «размещении некоторой рекламы» против Хиллари Клинтон и за Трампа.

«Ну вообще (это) не могло сколько-нибудь изменить то, как голосуют американцы – это просто смешно. Для этого надо было разместить огромное количество рекламы, на много, много, много миллионов долларов, а мы знаем, что речь идет даже не о миллионе – это очень маленькая доля рекламы, если она и была. Поэтому речь не идет о том, что это как-то серьезно повлияло на американские выборы, – об этом просто малограмотные люди говорят или легко убеждаемые», – сказал Познер.

Он подчеркнул, что это «кампания» не была направлена на «срыв американской демократии».

Накануне и. о. главы министерства внутренней безопасности США Чед Вулф заявил, что его ведомство «с полным основанием ожидает» попытки Москвы «вмешаться» в выборы 2020 года.