Заключенные содержались в киевском СИЗО без отопления и кроватей

Секретариат уполномоченного Верховной рады по правам человека с представителями общественной организации «Украинский центр предотвращения пыток» опубликовали сообщение по результатам визита в киевский следственный изолятор.

По данным секретариата, в некоторых камерах нет отопления, выбитые окна завешены одеялами, кроме того, не всем заключенным хватает спальных мест.

«Заключенным приходится закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там уточнили, что по требованию мониторинговой группы указанный недостаток был немедленно устранен работниками учреждения.

Также не все заключенные были обеспечены спальным местом, по причине чего им приходилось спать по очереди или на полу камеры. При этом в новом корпусе СИЗО есть камеры, которые находятся в образцово-показательном состоянии и не используются.

Большинство камер не обеспечены надлежащим освещением, вентиляцией и питьевой водой, на стенах многих камер обнаружен грибок.

Также у мониторинговой группы возникли претензии к медицинскому контролю. Так, во время визита было обнаружено 20 заключенных, находившихся в контакте с больными туберкулезом и которым в течение длительного времени не было проведено исследование.

В конце декабря газета ВЗГЛЯД писала, что обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса обнажил масштаб репрессий на Украине.