«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева

Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, в среду президент России Владимир Путин отправил правительство Дмитрия Медведева в отставку в полном составе. На пост премьера предложен глава ФНС 53-летний Михаил Мишустин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом выборе Путина.

В четверг Госдума рассматривает кандидатуру Мишустина, который уже встретился со всеми парламентскими фракциями. Его поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия», а КПРФ решила воздержаться от голосования.

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