Жириновский заявил об отсутствии у ЛДПР решения по кандидатуре Мишустина

Фракция ЛДПР продолжает обсуждать кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщил лидер партии Владимир Жириновский.

«Мы ничего не решили, еще мы обсуждаем», – приводит его слова ТАСС.

Источник агентства сообщил, что об итогах обсуждения во фракции будет объявлено уже на пленарном заседании Госдумы после 14.00.

Ранее советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова сообщила в своем Telegram-канале, что Вячеслав Володин и Михаил Мишустин пришли на заседание фракции ЛДПР.

В четверг «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.

Напомним, президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Российские журналисты и блогеры прокомментировали решение главы государства.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.

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