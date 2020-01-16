СК назвал мотив убийства следователя МВД Шишкиной

СК завершил расследование дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года, мотивом преступления была месть, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Мотивом преступления была месть в связи с расследованием ею уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий, по которому в отношении Сумбаева было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого», – передает РИА «Новости» слова Петренко.

По ее словам, Сумбаев для сбора информации о Шишкиной привлек Ивана Кочеткова, который также разработал план путей отхода исполнителя убийства из поселка. В ходе следствия Абдулазизов и его соучастник полностью признали вину.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении А. Абдулазизова и его соучастника, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьями «убийство организованной группой по найму», «незаконный оборот оружия»... Иван Кочетков объявлен в розыск», – сказала Петренко.

Напомним, Сумбаев проходит по делу об убийстве подполковника полиции, следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной, которая была застрелена 10 октября 2018 года у своего дома в Подмосковье.

Позже преступники – Абдулазиз Абдулазизов и 17-летний петербуржец – были задержаны. По версии следствия, заказчик преступления хотел помешать расследованию уголовных дел в производстве Шишкиной, он заплатил исполнителям миллион рублей.

В октябре 2019 года вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что правоохранительные органы Грузии и России обсуждают экстрадицию в Москву хакера Ярослава Сумбаева.