Украина назвала точную сумму декабрьской выплаты Газпрома Нафтогазу

Газпром перечислил Нафтогазу 29 декабря 2019 года 2 млрд 917 млн 551 тыс. 678,80 доллара по решению Стокгольмского арбитража, сообщил гендиректор ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.

Таким образом, Газпром вынужден был доплатить 350 млн долларов от изначальной суммы выплаты по решению Стокгольмского арбитража, вынесенного почти два года назад, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского суда.

20 декабря Россия и Украина подписали протокол о долгосрочном транзите российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года. Сообщалось, что частью пакетного соглашения по газу с Киевом может стать выплата Газпромом 3 млрд долларов.

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