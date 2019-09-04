Американский режиссер снял фильм о неэффективности «Умного голосования»

Американский режиссер Мигель Фрэнсис-Сантьяго снял документальный фильм «Русская рулетка» о результатах консолидированного голосования «за кого угодно, только не за кандидата от Единой России».

В фильме, премьера которого запланирована на 4 сентября, сообщается, что пока Алексей Навальный агитирует за «умное голосование» на выборах 8 сентября, последствия такого голосования уже можно наблюдать во Владимирской области. В прошлом году жители региона проголосовали консолидировано против действующего главы области, члена партии «Единая Россия» Светланы Орловой, избрав губернатором кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина.

«Десяти месяцев хватило, чтобы оценить последствия такого решения: катастрофическая ситуация в региональной медицине, ликвидация крупнейших промышленных предприятий, коллапс дорожного строительства, переезд из региона всероссийского форума «Территория смыслов», – говорится в фильме.

В рамках съемочного процесса Фрэнсис-Сантьяго решил разобраться, что же такое «умное голосование» на примере Владимирской области. «Русская рулетка» – это попытка «гражданина мира» найти ответ на вопрос, какое будущее может создать для России «умное голосование», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В фильме представлены полярные мнения московских и владимирских экспертов, политологов, депутатов, журналистов, чиновников, сторонников Навального. Режиссер хочет предупредить избирателей о том, к чему стоит готовиться сторонникам «умного голосования».

«Я – русский американец. Я прожил всю свою жизнь между двумя сверхдержавами. Я знаю, что такое демократия, у меня есть, с чем сравнить. «Русская рулетка» – это моя попытка понять, что за новую демократию предлагают русскому народу, и к какому итогу может привести выбор «за кого угодно, только не за кандидата от Единой России», – говорит Мигель Фрэнсис-Сантьяго.

Ранее бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, не зарегистрированный кандидатом в депутаты Мосгордумы, назвал неэффективной и ненадежной стратегию «Умного голосования» блогера Алексея Навального, основанную на «голосовании за любую партию», кроме «Единой России». Этого же мнения придерживаются бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

Политолог Павел Данилин заявил газете ВЗГЛЯД, что из-за «Умного голосования» Навального произошел раскол в рядах несистемной оппозиции.