Политолог: Радикальная оппозиция видит опасность в идее «умного голосования»

«На фоне приближающегося конфликта Навальный хочет перетянуть к себе лояльных тому же Ходорковскому и Каспарову либеральных оппозиционеров. Это ведет к расколу в рядах несистемной оппозиции», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя критику идеи Алексея Навального об «умном голосовании» со стороны других оппозиционеров.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин не удивлен тем, что призыв блогера Алексея Навального к «умному голосованию» продолжают подвергать резкой критике в лагере радикальной оппозиции. Например, в четверг Навальному пришлось оправдываться по этому поводу в соцсетях перед журналистом Андреем Мальгиным, который увидел в этой идее Навального тайное желание привести к власти КПРФ, считающую образцом общественного устройства «сталинский СССР».

Ранее категорически против «умного голосования» выступали беглый олигарх Михаил Ходорковский и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Как и Мальгин, все они давно эмигрировали из России.

Данилин назвал ссору вокруг «умного голосования» в лагере либеральной оппозиции вполне естественной. По его мнению, представители старого поколения оппозиции ревнуют, поскольку на их фоне «Навальный обладает на порядки более высокой поддержкой среди радикалов, чем они сами, в большинстве своем – эмигранты.

«Представители старой либеральной оппозиции, – это если и не часть западного истеблишмента, то приоритетная часть обслуги этого истеблишмента. В этом контексте эти холуи допущены к западному пирогу. Конечно же, они значат для Запада гораздо больше, чем тот же Навальный, который для Запада – «анфан террибль», поскольку живет в России. Его душа, так сказать, находится отнюдь не на Западе, хотя деньги он получает частично оттуда. На либеральных фронтменов, типа Каспарова и Ходорковского с Мальгиным, смотрит их паства, она по-прежнему готова поверить им», – полагает эксперт. На фоне возникшего конфликта Навальный хочет перетянуть на свою сторону лояльное тому же Ходорковскому и Каспарову старое крыло оппозиции, полагает Данилин.

Сама по себе идея «умного голосования», считает Данилин, окажется для самой же несистемной оппозиции крайне вредной, поскольку работает на повышение явки. «Призывами к «умному голосованию», Навальный по сути дела легитимизирует выборы в Мосгордуму. Не имеет значения, за кого Навальный призывает голосовать. Я полагаю, что Навальный пошел на этот шаг, испугавшись, что ему грозит реальный срок за организацию несогласованных мероприятий, перетекших в массовые беспорядки», – подытожил Данилин.

Ранее глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин также выразил мнение, что технология так называемого умного голосования, как и бойкот выборов в Мосгордуму не принесут пользу самой же оппозиции.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрированы 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 – от ЛДПР, 44 – от КПРФ и 40 – от «Справедливой России», также зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.