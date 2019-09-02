Дмитрий Гудков раскритиковал «Умное голосование» Навального

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, не зарегистрированный кандидатом в депутаты Мосгордумы, назвал неэффективной и ненадежной стратегию «Умного голосования» блогера Алексея Навального, основанную на «голосовании за любую партию», кроме «Единой России».

«В 2011 году в Госдуму на волне «за любую другую партию» прошли 64 эсера, в том числе я. Не прошло и трех месяцев, как от них – «оппозиции» – осталось пять человек. Вскоре еще двух из них лишили мандатов, а в 2016 году в Госдуме «против» зачастую голосовал я один из 450 (депутатов). А депутаты фракции СР поддержали многие репрессивные законы и были даже в числе их авторов. Тогда Госдума была не только «не местом для дискуссий», но еще палатой, где можно было найти непуганых депутатов», – приводит слова Гудкова Znak.

Политик объяснил, почему не может поддержать кандидата в депутаты по 5-му избирательному округу Ксению Доможирову от «Справедливой России». По словам Гудкова, Доможирова отказалась публично «выступить за свободу политзаключенных и осудить репрессии», о чем он ее просил.

«Сколько среди системных оппозиционеров скрыто новых «мироновых» и «зюгановых»? И уж поверьте: депутат-сталинист, борющийся с «оранжевой чумой», точно хуже проректора ВШЭ», – выразил мнение Дмитрий Гудков.

Экс-депутат Госдумы заявил, что «сходить на избирательные участки все же стоит», «только не нужно называть это выборами».

«Я могу советовать только наших кандидатов и тех, кто готов вписаться за наших политзаключенных, для всего остального есть стратегии на любой вкус. Или пусть делают публичные заявления и доказывают, что заслуживают нашей поддержки. В любом случае из-за разных стратегий по поводу 8 сентября мы не должны забывать, что самое главное – это освобождение заложников, которые могут оказаться за решеткой по абсолютно сфабрикованным делам», – заявил политик.

Гудков отметил, что существует большой риск того, что те кандидаты в депутаты, кто на стадии выборов называет себя оппозицией, сразу же после избрания якобы могут изменить свою точку зрения кардинально.

Ранее политолог Павел Данилин заявил газете ВЗГЛЯД, что из-за «Умного голосования» Навального произошел раскол в рядах несистемной оппозиции.