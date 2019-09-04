СК заочно обвинил украинца в нападении на посольство России

Российские следователи заочно предъявили обвинение гражданину Украины Владимиру Кошовенко в нападении на посольство в Киеве, сообщила пресс-служба СК.

Инцидент произошел еще в 2016 году. Кошовенко заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»), сообщается на сайте ведомства.

«Российским следствием получены неопровержимые доказательства того, что 6 марта 2016 года гражданин Украины Владимир Кошовенко принял активное участие в беспорядках в Киеве. Совместно с иными участниками беспорядков совершил нападение на здание российского посольства», – отметили в СК.

В ведомстве также отметили, что украинская сторона явно спланированные действия против российских дипломатических учреждений квалифицирует как хулиганство.

Следователи продолжают устанавливать личности других нападавших. По указанной статье максимальное наказание – до десяти лет лишения свободы.

Ранее неизвестные украли дипломатические номера с машины сотрудника посольства России в Киеве.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Украина врет о причинах сохранения дипотношений с Россией.