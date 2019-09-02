С машины российского дипломата в Киеве украли номера

Неизвестные украли дипломатические номера с машины сотрудника посольства России в Киеве.

«С автомобиля Volkswagen Touran, который принадлежит посольству Российской Федерации, сняли автомобильные номера. С заявлением об этом обратился сотрудник посольства, гражданин России», – передает УНН сообщение правоохранителей.

Кража была совершена, когда автомобиль был припаркован рядом с жилым домом. Возбуждено уголовное дело, вору грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Украина врет о причинах сохранения дипотношений с Россией.

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