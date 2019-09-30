В терминал Домодедово пробрался дикий зверь

В зал ожидания и пункт досмотра в аэропорту Домодедово забралась лиса. Животное в панике начало метаться по зданию аэропорта в поисках выхода, инцидент произошел около 3.50 утра в ночь на пятницу.

Отмечается, что хищник зашел в терминал через центральный вход, затем напуганная лисица запрыгнула на багажную ленту. Видеозапись инцидента появилась в группе «Город Домодедово» в соцсети «Вконтакте».

«Согласно данным видеонаблюдения, лисица провела в терминале несколько минут и к пассажирам не приближалась. Она самостоятельно покинула аэровокзал, и с этого момента, к сожалению, нам неизвестно ее местонахождение», – сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Домодедово Александра Власова.

Ранее в питерском аэропорту Пулково самолет не смог совершить посадку из-за лисы на взлетно-посадочной полосе.