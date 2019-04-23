Лиса помешала самолету приземлиться в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково пассажирский самолет не смог приземлиться с первого раза, так как по взлетно-посадочной полосе гуляла лиса.

Представитель Пулково Дарья Сергеева сообщила, что самолет ушел на второй круг, пока специалисты авиационной орнитологии отгоняли животное.

«Группа авиационной орнитологии аэропорта предприняла осмотр полосы и дала разрешение на посадку», – сообщили в пресс-службе аэропорта, передает «Пятый канал».

Отмечается, что данный инцидент на штатное расписание аэропорта не повлиял.

Ранее сообщалось, что самолет в Петрозаводске не смог приземлиться из-за собаки на взлетно-посадочной полосе.