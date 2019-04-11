Собака помешала посадке самолета в Петрозаводске

Животное оказалось на взлетно-посадочной полосе аэропорта Петрозаводска, помешав приземлению пассажирского самолета.

Boeing 737, летевший из Москвы, во вторник при посадке в Петрозаводске был вынужден уйти на второй круг, так как на взлетно-посадочной полосе оказался пес, сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

После того, как сотрудники службы безопасности аэропорта удалили животное с полосы, авиалайнер успешно приземлился. Пострадавших нет.

Сейчас Карельская транспортная прокуратура начала проверку данного инцидента.

Ранее сообщалось, что на рейсе Санкт-Петербург – Москва собака открыла багажный отсек самолета.