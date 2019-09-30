Шварценеггер подарил Грете Тунберг электрокар Tesla

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подарил электрокар 16-летней шведской экоактивистке Грете Тунберг.

Шварценеггер отметил, что автомобиль Tesla Model 3 – это лучшее средство для передвижения Греты Тунберг, которая в ближайшее время примет участие в нескольких акциях в США и Канаде, сообщает Teslarati.

Отмечается, что на этой машине экоактивистка сможет путешествовать «с меньшим вредом для окружающей среды».

Arnold Schwarzenegger sends Tesla Model 3 for climate activist Greta Thunberghttps://t.co/Fv5JL8bbli — TESLARATI (@Teslarati) 29 сентября 2019 г.

Напомним, на прошлой неделе 16-летняя Грета Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, заявила, что мировые лидеры, собравшиеся в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство. Она обвинила их в том, что они обсуждают только «деньги и сказки про рост экономики» вместо экологии.

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Президент США Дональд Трамп подшутил над активисткой, назвав ее «очень счастливой девочкой», предвкушающей светлое будущее. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ее выступление.

В тоже время телеведущий Владимир Соловьев предположил, что Тунберг является заказным проектом для манипуляции общественным мнением.

Шведские социальные службы решили опросить родителей Тунберг, обратив внимание на ее эмоциональное состояние и нервный тик во время выступления на Генассамблее ООН.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ее выступлении.

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