Родителями Греты Тунберг займутся соцслужбы

Шведские социальные службы собираются опросить родителей активистки Греты Тунберг, так как чиновников обеспокоило состояние 16-летней школьницы во время ее выступления на Генассамблее ООН, сообщает портал Daily Dot.

Специалисты заметили, что она едва сдерживала эмоции на высокой трибуне, а на лице проявлялся нервный тик. Чиновники соцслужб объясняют это ее волнением в связи с встречей со столь серьезной аудиторией, однако одновременно в ее поведении заметили большое перенапряжение психики. Также их обеспокоило ее заявление «о разрушенном детстве», сообщает «Российская газета».

В соцсетях также развернулась бурная дискуссия вокруг Тунберг. Некоторые блогеры заявили, что ее родителей нужно привлечь к ответственности за жестокое обращение с ребенком, так как они позволили «глобалистам наподобие Джорджа Сороса манипулировать ребенком» и продвигать идеи экологической катастрофы.

Другие пользователи называют ее символом активного молодого поколения, заботящемся о будущем и экологической безопасности планеты.

Напомним, 16-летняя экологическая активистка Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, заявила, что мировые лидеры, собравшиеся в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство. Девушка обвинила ООН в пустословии, так как члены организации обсуждают только «деньги и сказки про рост экономики» вместо экологии.

Президент США Дональд Трамп подшутил над активисткой, назвав ее «очень счастливой девочкой», предвкушающей светлое будущее. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ее выступление. Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение, что Тунберг является заказным проектом для манипуляции общественным мнением.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ее выступлении.