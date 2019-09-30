В Кремле отказались комментировать решение Мосгорсуда по Устинову

В Кремле не комментируют решение Мосгорсуда заменить реальный срок актеру Павлу Устинову на условный, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не комментируем решения суда и не будем это делать и сейчас», – цитирует ТАСС Пескова.

Он подчеркнул, что когда призывал дождаться результатов апелляции по делу Устинова, он имел в виду, что не нужно делать скоропалительных выводов.

Кроме того, Песков добавил, что давление на суд является недопустимым.

В понедельник Московский городской суд поменял наказание актеру Павлу Устинову с трех с половиной лет колонии на один год условного заключения. Суд приобщил к материалам дела Устинова выводы экспертизы, согласно которым актер не хватал сотрудника Росгвардии за руки на акции в Москве 3 августа. К делу также приобщили видеозапись задержания Устинова, которую отказался смотреть суд первой инстанции. Между тем, защита решила добиваться отмены приговора Устинову.

До рассмотрения апелляции Мосгорсуд принял беспрецедентное, по мнению юристов, решение – отпустил осужденного на реальный срок человека на свободу до решения суда второй инстанции. Актер вышел из СИЗО 20 сентября.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что общество и власть победили несправедливость в деле Устинова.