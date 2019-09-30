Защита решила добиваться отмены приговора Устинову

Адвокаты продолжат добиваться отмены приговора актеру Павлу Устинову, которому в понедельник было заменено наказание с трех с половиной лет колонии на год условно по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии.

«Защита предоставила весомые доказательства невиновности Устинова. Несмотря на то, что приговор вступил в силу, у нас есть правовые возможности его обжалования», – передает ТАСС слова адвоката Дмитрия Чешкова.

Напомним, защитой интересов Устинова в суде занимается адвокат Анатолий Кучерена.

Ранее в понедельник Московский городской суд поменял наказание актеру Павлу Устинову с трех с половиной лет колонии на один год условного заключения. Суд приобщил к материалам дела Устинова выводы экспертизы, согласно которым актер не хватал сотрудника Росгвардии за руки на акции в Москве 3 августа. К делу также приобщили видеозапись задержания Устинова, которую отказался смотреть суд первой инстанции.

До рассмотрения апелляции Мосгорсуд принял беспрецедентное, по мнению юристов, решение – отпустил осужденного на реальный срок человека на свободу до решения суда второй инстанции. Актер вышел из СИЗО 20 сентября.

Газета ВЗГЛЯД писала, что общество и власть победили несправедливость в деле Устинова.