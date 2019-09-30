Ударная группа Балтфлота «Калибрами» уничтожила «корабли противника»

Ударная группа в составе трех малых ракетных кораблей Балтийского флота выполнила одновременные электронные пуски ракет комплексов «Калибр-НК» по «отряду боевых кораблей» условного противника, а также по удаленным объектам на суше, сообщили в пресс-службе флота.

«В морских полигонах Балтийского флота, расположенных в акватории Балтики, корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей «Серпухов», «Зеленый Дол» и «Мытищи» успешно выполнила электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника, а также по береговым целям, расположенным на значительном удалении», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там добавили, что ракетная стрельба велась тремя кораблями одновременно с использованием ракетных комплексов «Калибр-НК».

«В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены», – говорится в сообщении.

Моряки-балтийцы проводили пуски в условиях сложной помеховой обстановки, искусственно созданной для усложнения задачи экипажам корабельной ударной группы.

На учениях экипажи также совместно отразили воздушный налет с помощью ствольной артиллерии и отработали постановку радиоэлектронных помех.

Напомним, в четверг в Минобороны сообщили, что корабельные соединения и воинские части Балтийского флота начали плановую проверку боеготовности, в рамках которой выполняют учебно-боевые задачи в морских и сухопутных полигонах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД