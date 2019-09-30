Соловьев заявил о деградации Гребенщикова

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев выступил с критикой в адрес музыканта Бориса Гребенщикова, предположив, что на нем сказалось «тлетворное влияние бандеровской Украины».

«Прав Дмитрий Евстафьев. Бандеровская Украина – это черная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Критика со стороны телеведущего прозвучала после выхода сатирической песни Гребенщикова под названием «Вечерний М», в которой рассказывается о «пропагандисте» на российском телевидении.

При этом Соловьев раскритиковал СМИ, которые гадали, кому посвящается эта композиция. Журналист указал, что они «неспособны открыть программу ТВ» и убедиться, что в России есть только одна программа, в названии которой есть слово «вечер».

В начале года у Гребенщикова вышла другая скандальная песня, в которой музыкант посылает ополченцев Донбасса. С критикой в адрес исполнителя тогда выступил писатель Захар Прилепин.