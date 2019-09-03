Пражские власти убрали брезент с памятника маршалу Коневу

Власти Праги сняли брезент с памятника советскому маршалу Ивану Коневу, об этом заявило руководство района Прага-6, где находится монумент.

Памятник покроют специальными средствами, исключающими возможность осквернения краской, пояснили в муниципалитете, передает ТАСС.

«Это специальное покрытие-антиграффити, отталкивающее чужеродные элементы», – пояснили в руководстве района.

Вместе с тем муниципалитет настаивает на вывозе памятника с территории района, вопрос об этом будет рассмотрен 12 сентября. На повестке дня изучат предложение о том, чтобы судьбу монумента определили жители района на референдуме.

Староста Праги-6 Онджей Коларж сообщил, что поступило несколько предложений от желающих получить памятник. Он уточнил, что речь идет о коммерческих военно-исторических музеях.

Напомним, конце августа вандалы в очередной раз осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. В мае 2018 года вандалы также обливали памятник розовой краской.

Староста района Прага-6 столицы Чехии Ондржей Коларж утверждал, что памятник после осквернения останется как есть.

Российское посольство обвинило власти муниципалитета в осквернении памятника маршалу Коневу.