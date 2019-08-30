Российское посольство обвинило власти Праги в осквернении памятника маршалу Коневу

Посольство России в Чехии расценило закрытие брезентом памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге как повторное осквернение памяти погибших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной Армии.

«Посольство РФ в Чехии расценивает действия руководства района Прага-6, принявшего решение скрыть от общественности памятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу, как повторное осквернение памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной Армии», – сообщила дипмиссия, передает РИА «Новости».

Действия властей города и их открытое одобрение акта вандализма демонстрируют, что памятнику нужна защита прежде всего от руководства района Прага-6, добавили в посольстве.

«Радикальное решение закрыть брезентом памятник, посвященный одному из тех, кто избавил Европу от ужасов нацизма, принимается накануне 80-й годовщины начала самого страшного военного конфликта в истории человечества. В посольство поступают письма чешских граждан с осуждением действий муниципалитета. Многие из них задаются вопросом, победе какой из сторон, противостоявших в ходе Второй мировой войны, отдали бы предпочтение в нынешнем руководстве Праги-6», – отметили в дипмиссии.

Там добавили, что в Чехии бережно и с уважением относятся к памяти воевавших с нацизмом во Второй мировой войне солдатам и офицерам Красной Армии.

«Выражаем сожаление, что о руководстве городского района Прага-6 мы этого сказать не можем», – заключили в российском посольстве.

Напомним, в конце августа вандалы в очередной раз осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. В мае 2018 года вандалы также обливали памятник розовой краской.

Староста района Прага-6 столицы Чехии Ондржей Коларж заявлял, что памятник после осквернения останется как есть.

Он также заявил, что памятник маршалу Коневу теперь закрыт строительными лесами и брезентом до тех пор, пока не определится его дальнейшая судьба. По его словам, монумент либо заберет на свою территорию российское посольство, либо он будет передан в частную коллекцию.