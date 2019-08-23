Пражские власти отказались отмывать оскверненный памятник маршалу Коневу

Староста района Прага-6 столицы Чехии Ондржей Коларж, комментируя реакцию российской стороны на инцидент с осквернением памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге, заявил, что памятник останется как есть.

«Происходящее однозначно указывает на то, что жители Праги-6 не хотят, чтобы тут стоял этот памятник. Так что непосредственно после произошедшего мы начали стандартную процедуру, как в случае любого другого объекта, подвергшегося вандализму, однако на этот раз мы решили оставить все как есть», – сказал Коларж в интервью Radio Praha.

Он добавил, что по его личному мнению, надписи оставленные вандалами, «правдиво говорят» о Коневе.

По словам Коларжа, администрация района предлагала два года назад российскому посольству забрать памятник на свою территорию. Теперь они вновь собираются отправить это предложение российской стороне.

«Если русские не согласятся, мы будем вести переговоры и с другими субъектами – Военно-историческим институтом, музеем тоталитаризма, который может появиться в Праге. Думаю, памятник неплохо бы смотрелся в Военном музее в Лешанах, рядом с Розовым танком», – сказал Коларж.

В пятницу временный поверенный в делах Чехии в Москве был вызван в российский МИД, ему заявлен протест из-за осквернения памятника Коневу.

В четверг вандалы в очередной раз осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. В мае 2018 года вандалы также обливали памятник розовой краской.