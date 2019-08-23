МИД выразил демарш представителю Чехии

Временный поверенный в делах Чехии в Москве вызван в российский МИД, ему заявлен протест из-за осквернения памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге, сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

«23 августа в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации, которому заявлен решительный протест в связи с очередным актом осквернения памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Министерство обратило внимание чешского дипломата на системный характер таких противоправных действий. «Расцениваем подобные выходки вандалов и откровенное попустительство им со стороны местных властей как стремление исказить и переписать историю, умалить значение Великой Победы, навязать общественности противоречащий исторической правде негативный образ воинов-освободителей», – подчеркнули в МИД.

В ведомстве также напомнили, что с Чехией маршала связывает только победный май 1945 года, когда войска Первого Украинского фронта под командованием Конева освободили Прагу от нацистов. В связи с этим «особое возмущение вызывают попытки чешских «историков» связать имя Ивана Конева с событиями 1968 года, к которым маршал не имел никакого отношения».

«Призвали Прагу положить конец подобным провокационным выходкам, разыскать и наказать вандалов, а также привести памятник в надлежащий вид, обеспечив его сохранность в будущем», –заключили в ведомстве.

В четверг сообщалось, что вандалы в очередной раз осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге, полиция проводит расследование инцидента.

Это не первый подобный случай: в мае 2018 года вандалы облили памятник розовой краской.

Напомним, Чехия официально назвала события 1968 года «вторжением с оккупацией». Незадолго до этого на памятник маршалу Коневу добавили новые бронзовые таблички с информацией о его якобы участии в вводе войск в ЧССР. Также Чехию и Словакию возмутила инициатива присвоить участникам ввода советских войск в ЧССР статус участников боевых действий.

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