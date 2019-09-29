Маск показал корабль для межпланетных перелетов

Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, предназначенный для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.

Маск сообщил, что сначала корабль поднимется на 20 километров, проведет месяц или два в космосе и вернется на Землю. Длина корабля – 50 метров, масса без учета топлива и грузов – около 120 тонн, передает «Интерфакс».

Starship serves as a large, long-duration spacecraft capable of carrying passengers or cargo to Earth orbit, planetary destinations, and between destinations on Earth pic.twitter.com/NoNoOjBW50 — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Starship update live now https://t.co/JSD3Bx9MGY — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

В июле на площадке, где проводились испытания Starship, произошел пожар.

В 2016 году Маск заявил, что его компания работает над созданием космического корабля, который сможет отправить около 100 пассажиров одновременно на Марс.