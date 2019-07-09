Пожар на испытательной площадке SpaceX нанес ущерб на 100 тыс. долларов

На площадке американской компании SpaceX в Коко, где проводятся испытания космического корабля Starship, произошел пожар, сообщила компания Илона Маска.

Starship собираются использовать в качестве ступени сверхтяжелой ракеты-носителя для полетов на Марс.

Отмечается. что пожар был «небольшим», его потушили за «несколько минут», пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на Florida Today.

Однако огнем повредило оборудование на 50–100 тыс. долларов.

Возгорание связывают с неполадками электрооборудования.

В апреле произошла нештатная ситуация при испытаниях двигателей корабля Dragon-2 – впервые в истории SpaceX испытания закончились взрывом и потерей корабля, капсула Dragon-2 была уничтожена.

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