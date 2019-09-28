Судно с украинцами пропало в Атлантическом океане

Замдиректора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич сообщил, что в Атлантическом океане исчезло судно Bourbon Rhode, на борту которого находились граждане Украины.

«26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины», – сообщил Кирилич, передает «Интерфакс-Украина».

В настоящее время идет поисковая операция.

По приблизительным данным, на борту может быть около 10 украинцев.

Ранее сообщалось, что на грузовом судне Stolt Groenland в Южной Корее прогремел взрыв, после чего начался пожар. Выяснилось, что среди экипажа были россияне и филиппинцы.

Позже генконсульство России в Пусане сообщило, что на судне были десять россиян, никто из них не пострадал.