Консульство России назвало число россиян на горевшем судне в Южной Корее

На борту горящего в порту Ульсан (Южная Корея) судна были десять россиян, никто не пострадал, сообщило генконсульство России в Пусане со ссылкой на капитана корабля.

Представитель генконсульства сообщил, что «среди членов экипажа 10 граждан России», передает РИА «Новости».

«По информации, полученной от капитана судна, никто из членов экипажа, включая российских граждан, серьезно не пострадал, все моряки были эвакуированы. Госпитализация никому не потребовалась», – добавил он.

По словам капитана, на судне не велось ремонтных либо погрузочных работ. Причины возгорания выясняют южнокорейские правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что среди экипажа грузового судна, на котором произошел взрыв и пожар в южнокорейском порту Ульсан, были россияне и филиппинцы.