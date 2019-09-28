Среди экипажа загоревшегося в Южной Корее судна были граждане России

Среди экипажа грузового судна, на котором произошел взрыв и пожар в южнокорейском порту Ульсан, были россияне и филиппинцы, сообщают местные СМИ.

Агентство Yonhap News со ссылкой на представителей местных властей сообщает, что около 10.51 по местному времени (04.51 мск) на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, прогремел взрыв, после чего начался пожар, передает РИА «Новости».

Известно, что на судне перевозили нефтепродукты. В момент инцидента на борту корабля находились 25 членов экипажа, все они были эвакуированы.

Среди экипажа – граждане России и Филиппин.

Огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на другой, пришвартованный рядом, грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура.

На борту судна находился 21 член экипажа, об их национальной принадлежности неизвестно. Они были эвакуированы.

В данный момент известно о девяти пострадавших. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Есть ли среди пострадавших россияне, пока не уточняется.

Напомним, в июне на два нефтяных судна в Оманском заливе было совершено нападение. Позже стало известно, что один из атакованных танкеров затонул.

На борту одного из танкеров были россияне, филиппинцы и один гражданин Грузии, их эвакуировали.

Кроме того, в сентябре экипаж арестованного в Индии российского судна сообщил о нехватке воды и еды.