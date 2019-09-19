Экипаж арестованного в Индии российского судна пожаловался на нехватку воды и еды

Моряки судна «Мурманского морского пароходства» «Всеволод Белецкий», которое арестовано в индийском порту Халдия, сообщили мурманскому телеканалу «ТВ-21» о бедствии на судне – у них не хватает еды, воды и топлива.

«Мы, экипаж теплохода «Всеволод Белецкий», работники Мурманского морского пароходства, терпим бедствие. На судне находится 9 человек, стоим в аресте за долги компании. Наше моральное состояние на грани отчаяния: мы уже более 4 месяцев не получали заработную плату; смена экипажа не осуществляется – есть члены, находящиеся здесь в районе 11 месяцев», – передает ТАСС текст письма моряков.

Они пожаловались, что едят один раз в день, продукты иногда покупают на свои деньги, однако сойти на берег могут только два-три раза в месяц. Электричество подается на три часа в сутки, санузлы не работают, как и кондиционеры – при температуре воздуха в 35-40 градусов. У экипажа кончаются лекарства, хотя у моряков есть кожные и желудочные заболевания.

Помогают россиянам только моряки с других пароходов из России.

Начальник управления трудовыми ресурсами ММП Светлана Шевелева сообщила, что компания знает о ситуации на судне, поддерживает связь с моряками. При этом для более полной информации попросила направить письменный запрос.

Координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов сообщил, что подобные ситуации возникали и на других судах ММП в иностранных портах.

Проблемы «Мурманского морского пароходства» длятся уже не один год. Так, в августе моряки из России, задержанные в Испании на судах «Мурманского морского пароходства», также пожаловались на нехватку топлива и продуктов.