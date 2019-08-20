Российские моряки в Испании сообщили о нехватке еды

Моряки из России, задержанные в Испании на судах Мурманского морского пароходства, пожаловались в Международную федерацию транспортных рабочих (ITF) на нехватку топлива и продуктов, сообщил координатор федерации Сергей Фишов.

«Заполярье» и «Северная земля» стоят в Испании... (Моряки) говорят о нехватке топлива, проблемах со снабжением (продуктами питания)», – сказал Фишов, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что эти сведения поступили от инспектора ITF в Испании. Представитель федерации добавил, что компания планирует сократить экипаж на каждом судне с 15 до 7 человек. ITF собирается оказывать помощь морякам.

В сентябре 2018 года судно «Заполярье», которое принадлежит компании ОАО «Мурманское морское пароходство», было задержано в испанском порту Мотриль.