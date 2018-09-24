В Испании задержано российское судно

Судно «Заполярье», которое принадлежит компании ОАО «Мурманское морское пароходство», задержано в испанском порту Мотриль, сообщает Российский профсоюз моряков.

На прошлой неделе балкер принудительно отбуксировали от берега Сеуты, где он создавал угрозу из-за критически близкого расположения к берегу. Испанские власти обеспокоены истекшим сроком регистровых документов, в связи с чем самостоятельное передвижение судна исключено, передает «Интерфакс».

Экипаж «Заполярья» имеет статус брошенного. Шестеро моряков требуют отправить их домой, так как у них истек срок контракта. Экипаж жалуется на «скверное снабжение и недостаток питьевой воды».

Сейчас балкер «Заполярье» находится в порту Мотриль.

За рубежом на судах ММП находятся около 200 моряков с истекшими контрактами.

Сейчас СК расследует уголовное дело против ММП из-за невыплаты работникам зарплаты за период более трех месяцев на сумму более 8,7 млн рублей.

Одно из судов ММП находится сейчас также в США – речь идет о «Поморье», которое было арестовано в порту Новом Орлеане еще в апреле. Команда, которая должна сменить экипаж этого судна, только недавно получила американские визы.

Всего за рубежом находятся семь арестованных судов ММП.