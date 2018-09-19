Сменный экипаж арестованного в США российского судна получил визы

После нескольких месяцев ожидания сменный экипаж арестованного в США корабля Мурманского морского пароходства (ММП) «Поморье» смог получить американские визы.

Несмотря на то, что судно находится в порту Нового Орлеана с апреля 2018 года, подготовленная на смену прошлому экипажу команда не могла длительное время получить визы из-за сложной политической обстановки, пишет ТАСС.

В связи с введением санкций записаться на собеседование для получения американской визы было практически не возможно. В ответ на обращения в визовые центры сообщалось, что визу за несколько месяцев можно оформить через посольства других стран.

«Благодаря помощи и поддержке Министерства иностранных дел РФ и Федерального агентства морского и речного флота, визы сменным экипажем получены, осталось только оформить миграционные документы для списывающихся с судна моряков», – сообщила пресс-служба ММП.

Сложности с получением виз оказались для ММП не единственной проблемой. От компании потребовали обеспечить охраной сопровождение покидающих борт моряков «Поморья»: у каждого из 17 членов экипажа должен был быть свой сопровождающий.

«Это влечет дополнительные огромные расходы для компании. При этом требование по обеспечению охраны чрезмерно, поскольку по информации миграционных служб, на данную группу людей достаточно всего 6 охранников, сейчас идет урегулирование данных разногласий», – рассказали в мурманском морском пароходстве.

Также компания должна будет выплатить повышенную заработную плату работникам теплохода в связи с превышением предельного срока пребывания на судне.

Ранее представитель Российского профсоюза моряков Сергей Фишов сообщал, что семь судов ММП остаются в зарубежных портах, из них почти все арестованы из-за долгов компании.