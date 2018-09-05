Экипаж теплохода «Поморье» не может вернуться в Россию из США

Экипаж судна «Поморье» не может вернуться из Нового Орлеана в Россию из-за задержки выдачи американских виз сменному экипажу, МИД направил ноту в американское посольство в Москве по этому вопросу, рассказал генконсул в Хьюстоне Александр Писарев.

Теплоход «Поморье», принадлежащий ОАО «Мурманское морское пароходство», находится под арестом в порту Нового Орлеана с мая из-за невыплаты компанией-судовладельцем задолженности.

«К августу у 17 человек экипажа закончились контракты, и они хотят вернуться домой», – сообщил дипломат, передает РИА «Новости».

На смену экипажу уже подготовлен новый, но ни один из членов команды пока не получил американскую визу. Не помогло даже обращение российского посольства с просьбой ускорить оформление документов.

Ситуация осложняется тем, что в районе Мексиканского залива начинается период штормов и ураганов, и вскоре на восточное побережье США в непосредственной близости от Нового Орлеана может обрушиться тропический шторм «Гордон», который, как ожидается, может усилиться до урагана. Во время рейса «Поморья» были утеряны два якоря, что осложняет ситуацию с учетом надвигающегося шторма.