Хелен Мирен выступила в защиту российской императрицы

Актриса Хелен Миррен, сыгравшую российскую императрицу Екатерину Великую в одноименном мини-сериале, рассказала об интимной жизни исторического прототипа, которую зачастую обвиняют в разврате.

Миррен, в частности, возмутило то, как современная история трактует образ Екатерины II, которая, якобы, вела развратный образ жизни.

«Ужасно, как искажают образ успешной и влиятельной женщины, чтобы оклеветать ее. У меня есть подруги-феминистки, которые уже шутят: «Ты будешь что-то делать с лошадью?», что, конечно же, ложь и самый классический способ принизить императрицу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на The Sun слова Миррен.

По ее словам, дикие истории, которые выдумали недоброжелатели о сексуальной жизни Екатерины, – явный признак женоненавистничества.

«Вы смотрите на то, как вели себя Луи XIV или Генрих VIII, у которых было пять и более жен и любовниц, но их поведение считается вполне приемлемым, в то время как у Екатерины было четыре или пять романов. Для современных женщин это вообще нормально», – объяснила Миррен.

Она также рассказала, что играть столь свободную женщину было для нее удовольствием после того, как до этого она исполняла роль Елизаветы I, которая ни разу не была замужем и, по мнению историков, так и осталась девой.

«На мой взгляд, отношение к сексу в XVIII веке во многом было гораздо более раскрепощенным, чем сейчас. Я думаю, что мы все еще выходим из викторианской эпохи. Хотя у молодого поколения совсем другое отношение к этому. Женская сексуальность сейчас гораздо более популярна, чем в то время, когда я росла», – сказала Миррен.

Она добавила, что ей хотелось бы, чтобы ее Екатерину зрители запомнили за интеллект и способности.

«Она пришла как иностранка, но взяла все под свой контроль, а затем сохранила власть, что было невероятным достижением», – заявила Миррен.

Напомним, в июле ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой через некоторое время после просмотра сериала «Чернобыль» от телеканала HBO.