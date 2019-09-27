Актриса Елена Терновая пострадала в ДТП

Заслуженная артистка России Елена Терновая пострадала в столкновении двух автомобилей на юге Санкт-Петербурга.

«По предварительным данным, в результате ДТП с участием двух автомобилей пострадала актриса Елена Терновая. Травмы также получил водитель второго автомобиля. Обоих госпитализировали. Авария произошла на съезде с Западного скоростного диаметра на юге города», – приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

В сообщении, распространенном пресс-службой ГИБДД Санкт-Петербурга указывается, что в 11:55 мск Терновая, управляя автомобилем Hyundai Solaris, столкнулась с автомобилем Kia «Яндекс.Такси», двигавшемся в попутном направлении, после чего въехала в силовое ограждение.

Оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Началась проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Заслуженная артистка России Елена Терновая – лауреат премии «Золотая маска», выступает в 11 постановках музыкального театра «Зазеркалье» в Санкт-Петербурге.

Сыграла роли в фильмах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».