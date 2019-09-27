Пресс-секретарь оттолкнула журналиста от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель грубо оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос Владимиру Зеленскому.

Фотографии, на которых видно, как Мендель и охранники главы украинского государства отталкивают Сергея Андрушко, опубликовал в своем Facebook журналист Михаил Ткач.

«Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первому лицу! Как это называется?! Свобода слова?!» – возмутился Ткач.

Скандалы, связанные с обращением Зеленского с журналистами, происходят не впервые. Так, 2 сентября президент Украины вступил в перепалку с журналистами, которые хотели заснять, как он вместе с супругой Еленой отводят сына на торжественную линейку в школе.

Газета ВЗГЛЯД также писала о том, как Зеленский начал отключать Украине телевидение.

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