Зеленский отругал журналистов за съемку на школьной линейке сына

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена в понедельник, 2 сентября, отвели сына на школьную торжественную линейку. У входа в учебное заведение их встречали журналисты с камерами, что возмутило главу украинского государства.

«Владимир и Елена Зеленские негативно отнеслись к тому, что в объективы камер мог попасть их сын Кирилл, и попросили прессу его не снимать», – сообщает украинское издание «Вести».

Елена Зеленская сообщила в Instagram, что их сын Кирилл стал первоклассником. «Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще – будет шалить, поедет в первые путешествия без родителей, начнет закалять характер и становиться ответственным», – отметила она.

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