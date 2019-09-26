Зеленский начал отключать Украине телевидение

На Украине отняли лицензию на вещание у телеканала «112 Украина», который считают близким к оппозиционеру Виктору Медведчуку. Телеканал продолжит вещать в интернете и через спутник, но потеряет до 30% аудитории. Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что выступает за свободу слова, однако в экспертной среде историю с «112 Украина» назвали закручиванием гаек.

В четверг Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил лицензий на эфирное вещание пять телекомпаний (всего их шесть), входящих в холдинг «112 Украина», которые занимались ретрансляцией сигнала телеканала в регионах страны. В Нацсовете обвинили холдинг в многолетнем нарушении программной концепции вещания, из-за чего телезрители якобы оставались без доступа к региональной журналистике.

Как отметил член Нацсовета Сергей Костинский, «112 Украина» также неоднократно нарушал условия лицензии и получал из-за этого предупреждения, которые так и не были устранены с 2014 года. В частности, Нацсовет проводил внеплановую проверку телеканала из-за анонсированного фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» о конфликте в Донбассе. В итоге фильм так и не был показан, но проверка телеканала состоялась. Кроме того, в начале сентября Нацсовет подавал иск в суд об аннулировании лицензии телеканала за «разжигание вражды». 24 сентября сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) не обнаружила оснований для введения санкций.

На самом телеканале отказ в продлении лицензии назвали грубейшим нарушением свободы слова и сочли незаконным, потому что у многих членов Нацсовета закончились полномочия для принятия любых решений. Тем не менее, канал продолжит вещать через спутник, кабельные сети и в интернете. В Нацсовете также отметили, что зрителям, желающим и дальше смотреть телеканал, придется покупать спутниковые антенны.

«Телеканал «112 Украина» не впервые оказывается неудобным для власти, мы боремся за наше право быть в эфире с самого начала существования канала, каждая власть пыталась прекратить нашу работу», – говорится в опубликованном на сайте канала заявлении.

Гендиректор телеканала Егор Бенкендорф убежден, что «власть испугалась объективной информации». «Но мы не боимся доносить правду до наших зрителей. И мы продолжим это делать сегодня, завтра и всегда. Мы остаемся в эфире, мы остаемся в интернете. Мы дорожим доверием наших зрителей и читателей. Мы продолжаем работать», – заявил Бенкендорф.

В свою очередь, генпродюсер телеканала Артем Марчевский констатировал, что «новоизбранные властьимущие еще не готовы к построению демократического общества в Украине». «Мы не согласны с решением нелегитимного Нацсовета и будем информировать об этом факте беззакония международные структуры», – заверил Марчевский.

Напомним, телеканал «112 Украина» начал вещание в конце 2013 года, за несколько дней до начала Евромайдана. Основателем и первым реальным владельцем канала называет себя бизнесмен Виктор Зубрицкий. Согласно официальным документам, обнародованным в 2016 году, конечным бенефициаром вещателя был партнер Зубрицкого Андрей Подщипков. Оба утверждают, что представители экс-президента Украины Петра Порошенко хотели купить канал и постоянно оказывали на них давление. В итоге бизнесмены покинули страну,

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В апреле 2018 года канал приобрел Эдуард Кац, а в декабре того же года он продал «112 Украина» депутату Верховной рады Тарасу Козаку. В июле 2019 года Подщипков обратился к президенту Владимиру Зеленскому, объявив, что остается единственным законным собственником канала, и заявил о «рейдерском захвате» данного актива. Он призвал привлечь к уголовной ответственности Эдуарда Каца, Тараса Козака и Александра Онищенко. В свою очередь Зубрицкий уверен, что его бывший партнер сделал это заявление под давлением.

В то же время этот холдинг считают аффилированным с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, который является кумом президента России Владимира Путина. В последнее время Медведчук неоднократно приезжал в Россию, встречался с Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым, выступая за восстановление экономических связей между Россией и Украиной. Медведчук также активно проявил себя в решении гуманитарных вопросов. Благодаря ему произошел обмен военнопленными между Донбассом и Киевом. Вся эта деятельность явно раздражала Киев. Помимо притеснения телеканала, у правоохранительных органов появлялись вопросы к самому Медведчуку.

В четверг офис Зеленского заявил, что следит за ситуацией вокруг телеканала. Там заявили, что стоят на стороне свободы слова и призвали вещателей придерживаться буквы закона, заверив, что ситуация на телевизионном рынке страны будет отрегулирована после обновления состава Нацсовета.

Однако в экспертной среде уверены, что новые власти начали закручивать гайки в отношении медиа-империи Медведчука. «Это однозначно удар по Медведчуку. Причем не в полную силу, потому что лицензии лишили не полностью, а лишь по цифровому вещанию. Но это все равно больно, – заявил газете ВЗГЛЯД медиаменеджер и политический деятель Анатолий Шарий. – Это, конечно, нападение на свободу слова. Хоть это канал Медведчука, хоть Порошенко – канал все равно имеет право вещать, если в его деятельности нет никаких преступлений. В данном случае никаких преступлений не было, это все надуманные поводы, как и в случае с NewsOne».

При этом он не согласился с тем, что ситуация со свободой слова на Украине при новом президенте становится такой же, как при Петре Порошенко. «То, что мы наблюдаем – это инерция, Нацсовет просто принимает те же решения, что и раньше», – продолжил эксперт. «Но в свое время отдельные телеканалы, у которых сегодня проблемы, абсолютно не интересовались нападением на свободу слова, на отдельных блогеров и так далее.

Они работали по принципу «моя хата с краю».

И даже когда я и моя жена обращалась в Нацсовет с требованием рассмотреть программу «Ваташоу», где русских Украины называли «свинорусами», и когда просили поддержи все того же телеканала – этой поддержки не последовало», – посетовал собеседник.

«Потому я отношусь к этому философски и думаю, что у Медведчука еще хватит каналов, чтобы донести свои идеи до украинских зрителей», – резюмировал Шарий.

В свою очередь украинский журналист Игорь Гужва считает, что у телеканала отобрали лицензию «по формальному поводу» и это лишит его до 30% аудитории. Он не исключает, что в ближайшие месяцы все входящие в холдинг каналы (помимо «112 Украина», это NewsOne и ZIK) тоже будут отключены от трансляции сигнала.

«Говорят, что это политические разборки с Оппоплатформой и Медведчуком. Это аргумент, который любят использовать и некоторые сторонники Зе. Мол, это не давление на СМИ. Это политическая борьба против Медведчука, а журналисты стали заложниками политических противоречий владельцев каналов с властями», – пишет Гужва в Facebook.

То, что на телеканал оказывается давление, считает и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Это давление связано с тем, что президент высказал свое отношение. Ему не нравится, что каналы принадлежат близким к Медведчуку людям.

В данном случае Нацсовет действует как проститутка, которая выполняет пожелания очень популярного клиента», – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

В то же время политолог считает, что ситуация в медиасфере при Зеленском изменилась. Например, власть перестала пользоваться услугами радикалов, а люди стали «более открыто высказывать свою точку зрения». Также уменьшилось число сторонников вступления Украины в НАТО.

«Риторика стала менее агрессивной. Но ее суть, судя по вчерашнему выступлению нашего молодого президента на Генассамблее ООН, не изменилась. Теперь вместо какой-то двери от автобуса, которую демонстрировал Порошенко, он показывал пулю, и нес всякую циничную чепуху. Он показал пулю, убившую человека. Человека жалко, неважно певец он или сапожник. А разве не жалко тех детей, которые погибли на той стороне. Это звучит очень цинично и возмутительно с высшей трибуны человечества», – считает Погребинский, добавив, что Зеленский не готов к исполняемой им роли.