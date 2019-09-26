Зеленский начал отключать Украине телевидение

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26 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 18:41  |  vz.ru
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Украина готова мерзнуть назло Газпрому

«Нафтогаз» готовит украинцам холодную зимуФото: Dubravka Petric/PIXSELL/ТАСС
Украина закачала в подземные хранилища наибольшие за последние девять лет объемы газа и полностью готова к отопительному сезону, заявил глава «Нафтогаза». Это делает позицию России и Газпрома на трехсторонних газовых переговорах более слабой. Но на самом деле, считают эксперты, Украина блефует – и без российского транзита ее ждет суровая зима. Подробности...
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Чем Госдеп США отличается от МИД России

Именно за это мы Госдеп и не любимФото: В. Зелинский
Госдепартамент США празднует юбилей: ровно 230 лет назад был назначен первый госсекретарь молодого американского государства. По сей день занимающий этот пост человек остается одним из самых влиятельных в стране – его полномочия и возможности гораздо шире, чем у министра иностранных дел РФ. Почему так сложилось и при чем тут «цветные революции»? Подробности...
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Один против двадцати: забытый подвиг русского летчика

На таких самолетах происходили сражения над Балтикой во время Первой мировой войныФото: Public domain
Дата 26 сентября (13 сентября по старому стилю) 1916 года запомнилась одним из поразительных событий, связанных с российской морской авиацией. Три гидросамолета Балтийского флота совершили налет на германскую авиабазу. То, что случилось потом, могло бы обессмертить имя лейтенанта Арсения Горковенко. Но подвиг его был забыт. Что же произошло? Подробности...
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Стенограмма Трампа стала компроматом на Зеленского

Публикация стенограммы разговора Зеленского и Трампа нанесла удар по репутации УкраиныФото: Jonathan Ernst/Reuters, Zuma/ТАСС
США опубликовали стенограмму разговора президента с лидером другого государства. Таким образом Трамп обезопасил себя от обвинений демократов – они утверждали, что президент потребовал от Зеленского провести расследование против своего соперника на будущих выборах. Но стенограмма показала другое – как президент Украины не только заискивает перед Трампом, но и жалуется ему на Меркель и Макрона. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Самому важному альбому «Битлз» сегодня исполнилось 50

Владимир Мамонтов, журналист
Уж больно по-русски это, по-тютчевски: не железом и кровью, а любовью скреплять мир. «В конце концов любовь, которую ты получил, равна любви, которую ты дарил» – так заканчивается эта пластинка. Которой сегодня – 50. Подробности...

Пчелы с медом не воюют

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Девочка Грета не цинична. Она просто глупа. Циничны те, кто ее придумал и использует. Но в любом случае реальная борьба за экологию – это борьба против сегодняшней системы, общества потребления и неоколониализма. А как такое возможно? Подробности...
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Как убить человека и сделать на этом карьеру

Андрей Манчук, политолог
Украина – не только не Россия, но и не США. Идеологически мотивированные преступления ведут здесь не в тюрьму, а во власть. Украина прочно удерживает за собой печальную репутацию глобального резервуара правого экстремизма. Подробности...
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      В Китае открыли самый большой аэропорт в мире

      В Китае официально начал работу крупнейший аэропорт в мире – пекинский Дасин. Терминал аэропорта – самое большое на планете здание без структурных швов, а площадь его крыши равна 25 футбольным полям. Огромное сооружение будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в год
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      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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              Зеленский начал отключать Украине телевидение

              Власти Украины продолжают душить свободу слова в стране   26 сентября 2019, 18:20
              Фото: Zuma/ТАСС
              Текст: Алексей Нечаев,
              Анастасия Куликова

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              На Украине отняли лицензию на вещание у телеканала «112 Украина», который считают близким к оппозиционеру Виктору Медведчуку. Телеканал продолжит вещать в интернете и через спутник, но потеряет до 30% аудитории. Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что выступает за свободу слова, однако в экспертной среде историю с «112 Украина» назвали закручиванием гаек.

              В четверг Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил лицензий на эфирное вещание пять телекомпаний (всего их шесть), входящих в холдинг «112 Украина», которые занимались ретрансляцией сигнала телеканала в регионах страны. В Нацсовете обвинили холдинг в многолетнем нарушении программной концепции вещания, из-за чего телезрители якобы оставались без доступа к региональной журналистике.

              Как отметил член Нацсовета Сергей Костинский, «112 Украина» также неоднократно нарушал условия лицензии и получал из-за этого предупреждения, которые так и не были устранены с 2014 года. В частности, Нацсовет проводил внеплановую проверку телеканала из-за анонсированного фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» о конфликте в Донбассе. В итоге фильм так и не был показан, но проверка телеканала состоялась. Кроме того, в начале сентября Нацсовет подавал иск в суд об аннулировании лицензии телеканала за «разжигание вражды». 24 сентября сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) не обнаружила оснований для введения санкций.

              На самом телеканале отказ в продлении лицензии назвали грубейшим нарушением свободы слова и сочли незаконным, потому что у многих членов Нацсовета закончились полномочия для принятия любых решений. Тем не менее, канал продолжит вещать через спутник, кабельные сети и в интернете. В Нацсовете также отметили, что зрителям, желающим и дальше смотреть телеканал, придется покупать спутниковые антенны.

              «Телеканал «112 Украина» не впервые оказывается неудобным для власти, мы боремся за наше право быть в эфире с самого начала существования канала, каждая власть пыталась прекратить нашу работу», – говорится в опубликованном на сайте канала заявлении.

              Гендиректор телеканала Егор Бенкендорф убежден, что «власть испугалась объективной информации». «Но мы не боимся доносить правду до наших зрителей. И мы продолжим это делать сегодня, завтра и всегда. Мы остаемся в эфире, мы остаемся в интернете. Мы дорожим доверием наших зрителей и читателей. Мы продолжаем работать», – заявил Бенкендорф.

              В свою очередь, генпродюсер телеканала Артем Марчевский констатировал, что «новоизбранные властьимущие еще не готовы к построению демократического общества в Украине». «Мы не согласны с решением нелегитимного Нацсовета и будем информировать об этом факте беззакония международные структуры», – заверил Марчевский.

              Напомним, телеканал «112 Украина» начал вещание в конце 2013 года, за несколько дней до начала Евромайдана. Основателем и первым реальным владельцем канала называет себя бизнесмен Виктор Зубрицкий. Согласно официальным документам, обнародованным в 2016 году, конечным бенефициаром вещателя был партнер Зубрицкого Андрей Подщипков. Оба утверждают, что представители экс-президента Украины Петра Порошенко хотели купить канал и постоянно оказывали на них давление. В итоге бизнесмены покинули страну,

              В апреле 2018 года канал приобрел Эдуард Кац, а в декабре того же года он продал «112 Украина» депутату Верховной рады Тарасу Козаку. В июле 2019 года Подщипков обратился к президенту Владимиру Зеленскому, объявив, что остается единственным законным собственником канала, и заявил о «рейдерском захвате» данного актива. Он призвал привлечь к уголовной ответственности Эдуарда Каца, Тараса Козака и Александра Онищенко. В свою очередь Зубрицкий уверен, что его бывший партнер сделал это заявление под давлением.

              В то же время этот холдинг считают аффилированным с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, который является кумом президента России Владимира Путина. В последнее время Медведчук неоднократно приезжал в Россию, встречался с Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым, выступая за восстановление экономических связей между Россией и Украиной. Медведчук также активно проявил себя в решении гуманитарных вопросов. Благодаря ему произошел обмен военнопленными между Донбассом и Киевом. Вся эта деятельность явно раздражала Киев. Помимо притеснения телеканала, у правоохранительных органов появлялись вопросы к самому Медведчуку.

              В четверг офис Зеленского заявил, что следит за ситуацией вокруг телеканала. Там заявили, что стоят на стороне свободы слова и призвали вещателей придерживаться буквы закона, заверив, что ситуация на телевизионном рынке страны будет отрегулирована после обновления состава Нацсовета.

              Однако в экспертной среде уверены, что новые власти начали закручивать гайки в отношении медиа-империи Медведчука. «Это однозначно удар по Медведчуку. Причем не в полную силу, потому что лицензии лишили не полностью, а лишь по цифровому вещанию. Но это все равно больно, – заявил газете ВЗГЛЯД медиаменеджер и политический деятель Анатолий Шарий. – Это, конечно, нападение на свободу слова. Хоть это канал Медведчука, хоть Порошенко – канал все равно имеет право вещать, если в его деятельности нет никаких преступлений. В данном случае никаких преступлений не было, это все надуманные поводы, как и в случае с NewsOne».

              При этом он не согласился с тем, что ситуация со свободой слова на Украине при новом президенте становится такой же, как при Петре Порошенко. «То, что мы наблюдаем – это инерция, Нацсовет просто принимает те же решения, что и раньше», – продолжил эксперт. «Но в свое время отдельные телеканалы, у которых сегодня проблемы, абсолютно не интересовались нападением на свободу слова, на отдельных блогеров и так далее.

              Они работали по принципу «моя хата с краю».

              И даже когда я и моя жена обращалась в Нацсовет с требованием рассмотреть программу «Ваташоу», где русских Украины называли «свинорусами», и когда просили поддержи все того же телеканала – этой поддержки не последовало», – посетовал собеседник.

              «Потому я отношусь к этому философски и думаю, что у Медведчука еще хватит каналов, чтобы донести свои идеи до украинских зрителей», – резюмировал Шарий.

              В свою очередь украинский журналист Игорь Гужва считает, что у телеканала отобрали лицензию «по формальному поводу» и это лишит его до 30% аудитории. Он не исключает, что в ближайшие месяцы все входящие в холдинг каналы (помимо «112 Украина», это NewsOne и ZIK) тоже будут отключены от трансляции сигнала.

              «Говорят, что это политические разборки с Оппоплатформой и Медведчуком. Это аргумент, который любят использовать и некоторые сторонники Зе. Мол, это не давление на СМИ. Это политическая борьба против Медведчука, а журналисты стали заложниками политических противоречий владельцев каналов с властями», – пишет Гужва в Facebook.

              То, что на телеканал оказывается давление, считает и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Это давление связано с тем, что президент высказал свое отношение. Ему не нравится, что каналы принадлежат близким к Медведчуку людям.

              В данном случае Нацсовет действует как проститутка, которая выполняет пожелания очень популярного клиента», – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

              В то же время политолог считает, что ситуация в медиасфере при Зеленском изменилась. Например, власть перестала пользоваться услугами радикалов, а люди стали «более открыто высказывать свою точку зрения». Также уменьшилось число сторонников вступления Украины в НАТО.

              «Риторика стала менее агрессивной. Но ее суть, судя по вчерашнему выступлению нашего молодого президента на Генассамблее ООН, не изменилась. Теперь вместо какой-то двери от автобуса, которую демонстрировал Порошенко, он показывал пулю, и нес всякую циничную чепуху. Он показал пулю, убившую человека. Человека жалко, неважно певец он или сапожник. А разве не жалко тех детей, которые погибли на той стороне. Это звучит очень цинично и возмутительно с высшей трибуны человечества», – считает Погребинский, добавив, что Зеленский не готов к исполняемой им роли.


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