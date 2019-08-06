На Украине назначили проверку выступлений Медведчука на сепаратизм

Суд Киева назначил лингвистическую экспертизу выступлений главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в России для выявления признаков сепаратизма.

Ходатайства поданы в суд следователем службы безопасности Украины, которая с 5 февраля расследует уголовное производство о возможном сепаратизме и госизмене Медведчука, передает агентство «Украинские новости».

Следователи проводят расследование, опираясь на видеозапись пресс-конференции Виктора Медведчука и сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко, которую они дали в Санкт-Петербурге 18 июля.

Эксперты должны будут установить наличие в выступлении «публичных призывов к совершению умышленных действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного конституцией Украины, в том числе совмещенные с разжиганием национальной или религиозной вражды».

СБУ также расследует поездку Медведчука, Бойко и еще трех депутатов партии в Москву 10 июля, где они встречались с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой высшего совета «Единой России» Борисом Грызловым.

Напомним, на встрече 10 июля стороны обсудили межпарламентское взаимодействие России и Украины, ситуацию с транзитом газа. Также «Оппозиционная платформа» договорилась о сотрудничестве с «Единой Россией».