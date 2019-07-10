«Единая Россия» договорилась о сотрудничестве с партией Медведчука

Украинская «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Единая Россия» подготовят меморандум о межпартийном сотрудничестве, заявил председатель высшего совета «Единой России» и полпред в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

Об этом сообщает ТАСС.

В среду руководители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и Юрий Бойко встретились с премьером России Дмитрием Медведевым. Обсуждались дальнейшие возможные межпарламентские контакты между Россией и Украиной, а также ситуация с транзитом газа через украинскую территорию.