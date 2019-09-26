Телеканал «112 Украина» лишен лицензии на вещание

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины в четверг принял решение лишить все пять телекомпаний, входящих в холдинг «112 Украина», лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.

В нацсовете полагают, что они нарушали программную концепцию вещания в течение многих лет, несмотря на то, что им неоднократно ранее выносились предупреждения, передает ТАСС.

Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что следит за ситуацией вокруг телеканала «112 Украина». В заявлении офиса в Telegram говорится, что украинские власти стоят на стороне свободы слова в стране. Представители главы украинского государства призвали вещателей придерживаться буквы закона.

Пресс-служба добавила, что ситуация на телевизионном рынке страны будет отрегулирована после обновления состава регулятора, принимающего решения о лишении лицензий.

В середине сентября сообщалось, что телеканал «112 Украина» могут лишить лицензии на вещание после решения апелляционного суда.