Суд в Киеве открыл возможность для лишения лицензии телеканала «112.Украина»

Телеканал «112.Украина» могут лишить лицензии на вещание после решения апелляционного суда, сообщил юрист канала Василий Сметана.

«Решение вступает в силу, конечно же, мы будем использовать все средства защиты, предусмотренные законом, но решение уже, скажем так, будет действовать таким образом, как и задумано регулятором, а именно будет рассмотрен вопрос продления лицензии и будет отказано. Все зрители, которые смотрят телеканал «112.Украина», это довольно большое покрытие, все, кто принимает на антенну сигнал, утратят такую возможность, смотреть «112.Украина», – пояснил юрист, говорится на сайте «112.Украина».

Он добавил, что вопрос о лишении лицензии будет рассматривать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, этот регулятор, вероятнее всего, откажет каналу в продлении лицензии.

Месяц назад Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело, в рамках которого под арест может попасть имущество телеканала «112 Украина».

Телеканал «112 Украина» начал вещание в конце 2013 года, за несколько дней до начала Майдана. Основателем и первым реальным владельцем канала называет себя бизнесмен Виктор Зубрицкий. Согласно официальным документам, обнародованным в 2016 году, конечным бенефициаром вещателя был партнер Зубрицкого Андрей Подщипков. Оба утверждают, что представители бывшего президента Украины Петра Порошенко хотели купить канал и постоянно оказывали на них давление. В итоге бизнесмены покинули страну, передает ТАСС.

В апреле 2018 года канал приобрел Эдуард Кац, а в декабре того же года он продал «112 Украина» депутату Верховной рады Тарасу Козаку. В июле 2019 года Подщипков обратился к президенту Владимиру Зеленскому, объявив, что остается единственным законным собственником канала, и заявил о «рейдерском захвате» данного актива. Он призвал привлечь к уголовной ответственности Эдуарда Каца, Тараса Козака и Александра Онищенко. В свою очередь Зубрицкий уверен, что это заявление его бывший партнер сделал под давлением.