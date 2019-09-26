Канал «112 Украина» лишили лицензии на вещание в пяти украинских областях

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины принял решение не продлевать лицензию на цифровое вещание компании «Новый формат ТВ» (Киев), работающей под логотипом «112 Украина» в пяти областях страны.

«Отказать компании «Новый формат ТВ» в продлении лицензии на цифровое вещание в формате DVB-Т2», – озвучил проект решения представитель регулятора Сергей Костинский, передает ТАСС.

Документ поддержали все члены нацсовета Украины по ТВ.

Канал «112 Украина» заявил, что данное решение является незаконным и представляет собой «грубейшую атаку на свободу слова». «Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова в Украине», – говорится в заявлении телеканала.

При этом телекомпания заявила, что «112 Украина», сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу.

В середине сентября сообщалось, что телеканал «112 Украина» могут лишить лицензии на вещание после решения апелляционного суда.