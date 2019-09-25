Соловьев призвал ввести санкции против Украины после выступления Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН Россия должна ввести санкции против Украины.

«Послушав выступление Зеленского и прочитав стенограмму его телефонного разговора с Трампом у меня вопрос: а где наш ответ? Где наши контрмеры (в народе называемые санкции), против Украины? Мы же грозились их ввести. Очевидно, что уже пора», – написал Соловьев в своем Telegram.

Он заявил, что Зеленский – «это Порошенко 2.0». Ранее такую же мысль высказала телеведущая Ольга Скабеева, когда комментировала выступление президента Украины в ГА ООН. Там он показал пулю, которой якобы убили оперного певца в Донбассе. В свое время Петр Порошенко демонстрировал российские паспорта и кусок обшивки автобуса, чтобы «доказать» «российскую агрессию» на Юго-Востоке Украины.

Соловьев также процитировал Зеленского, который в своем выступлении заявил, что «Россия ведет войну против Украины в центре Европы».

«(Тогда) Зеленский должен ввести военное положение и объявить войну России. Ни о каком «Нормандском формате» после этого и речи быть не может. А если Зеленский НЕ объявляет войну, то значит он лжет с трибуны Генассамблеи ООН, говоря о войне с Россией», – написал Соловьев.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД